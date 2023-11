3 gry do wypróbowania za darmo w ramach Free Play Days. Darmowy weekend

Zgodnie z tradycją rozpoczął się kolejny darmowy weekend – Free Play Days – w którego ramach posiadacze abonamentu Xbox Game Pass Core oraz Xbox Game Pass Ultimate mogą całkowicie za darmo testować trzy produkcje. Wszystkie szczegóły możecie znaleźć także na blogu Xbox Wire.

Xbox Free Play Days – kolejny darmowy weekend

Tym razem w ramach Free Play Days możemy za darmo grać w F1 23, Deceive Inc. oraz Stray Blade. Gry są dostępne do testowania do 20 listopada do godziny 7:59 czasu polskiego. F1 23 to już czternasta odsłona serii gier wyścigowych od studia Codemasters na licencji popularnej Formuły 1. Deceive Inc. to multiplayerowa skradanka, w której wcielamy się w szpiegów rywalizujących między sobą o to, kto pierwszy wykona możliwie jak najwięcej zadań. Stray Blade jest natomiast RPG-iem akcji, w którym poznajemy historię Zagidnionej Doliny Acrea wyniszczonej przez wojny.

Xbox Free Play Days – dostępne gry