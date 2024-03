4 gry do wypróbowania za darmo w ramach Free Play Days. Darmowy weekend

Zgodnie z tradycją rozpoczął się kolejny darmowy weekend – Free Play Days – w którego ramach posiadacze abonamentu Xbox Game Pass Core oraz Xbox Game Pass Ultimate mogą całkowicie za darmo testować aż cztery produkcje. Wszystkie szczegóły możecie znaleźć także na blogu Xbox Wire.

Tym razem są nimi Naruto to Boruto: Shinobi Striker, Black Desert, Cyberpunk 2077 i Assassin's Creed Mirage. Jeśli chodzi o gry Cyberpunk 2077 oraz Assassin’s Creed Mirage, są one dostępne dla wszystkich graczy Xbox w postaci kolejno 5 i 2-godzinnej wersji próbnej. Gry możemy testować do 1 kwietnia do godziny 8:59 czasu polskiego.

Xbox Free Play Days – dostępne gry