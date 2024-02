4 gry do wypróbowania za darmo w ramach Free Play Days. Darmowy weekend

Zgodnie z tradycją rozpoczął się kolejny darmowy weekend – Free Play Days – w którego ramach posiadacze abonamentu Xbox Game Pass Core oraz Xbox Game Pass Ultimate mogą całkowicie za darmo testować aż cztery produkcje. Wszystkie szczegóły możecie znaleźć także na blogu Xbox Wire.

Xbox Free Play Days – kolejny darmowy weekend

Tym razem są nimi Dead Island 2, Code Vein, Warstride Challenges oraz Nickelodeon All Star Brawl 2. Wszystkie cztery produkcje są równocześnie dostępne do zakupienia w niższych cenach. Gry możemy testować do 19 lutego do godziny 8:59 czasu polskiego.

Xbox Free Play Days – dostępne gry

Los Angeles objęto kwarantanną, a wojsko wycofało się z miasta. Tylko ty i garstka innych osób, które jakimś cudem są odporne na patogen, możecie ocalić miasto (oraz całą ludzkość) i przywrócić równowagę. Dead Island 2 to stylowa i dynamiczna gra pełna zombie. Zwiedź słynne, skąpane we krwi Los Angeles. Poznaj ekscytujące postacie. Wyrżnij niezliczonych wrogów w krwawej, wybornie szczegółowej walce. I ewoluuj, aby zostać najlepszym pogromcą zombie!

Stwórz swojego własnego Revenanta, zbierz drużynę i wyrusz w podróż do najdalszych zakamarków piekieł, aby zajrzeć w przeszłość i uciec przed koszmarem w grze CODE VEIN. Dołącz do partnera SI lub znajomego w trybie współpracy dla wielu osób i wyruszcie do świata destrukcji w fabularnej grze RPG z lochami. Użyjcie swoich połączonych sił, aby skoordynować działania i bronić się nawzajem przed atakami z zaskoczenia lub pokonać potężnych wrogów. Zdobywaj nowe wyposażenie, awansuj swoją postać i zyskaj siły do walki z Zagubionymi. Od nowych graczy po doświadczonych weteranów gatunku akcji, wyzwania w CODE VEIN spowodują, że będziesz wciąż wracać po więcej.

Warstride Challenges

Rozwalaj hordy demonów z prędkością błyskawicy w krwawych strzelaninach i ścigaj się z czasem, aby pokonać wszystko, co stanie ci na drodze! Giń i próbuj ponownie, aby uzyskać najwyższy wynik w coraz bardziej intensywnych próbach. Twórz i udostępniaj własne przebiegi, ciesząc się setkami poziomów stworzonych przez społeczność.

Nickelodeon All Star Brawl 2