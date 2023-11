4 gry do wypróbowania za darmo w ramach Free Play Days. Darmowy weekend

Zgodnie z tradycją rozpoczął się kolejny darmowy weekend – Free Play Days – w którego ramach posiadacze abonamentu Xbox Game Pass Core oraz Xbox Game Pass Ultimate mogą całkowicie za darmo testować aż cztery produkcje (jedna z nich jest również dostępna dla wszystkich zainteresowanych nieposiadających abonamentu). Wszystkie szczegóły możecie znaleźć także na blogu Xbox Wire.

Xbox Free Play Days – kolejny darmowy weekend

Tym razem są nimi Anno 1800, NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER, Train Sim World 4: Standard Edition oraz Exoprimal. Gry możemy testować do 13 listopada do godziny 7:59 czasu polskiego.

Xbox Free Play Days – dostępne gry