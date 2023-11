Aż 4 gry do wypróbowania za darmo w ramach Free Play Days. Darmowy weekend

Zgodnie z tradycją rozpoczął się kolejny darmowy weekend – Free Play Days – w którego ramach posiadacze abonamentu Xbox Game Pass Core oraz Xbox Game Pass Ultimate mogą całkowicie za darmo testować aż cztery produkcje. Wszystkie szczegóły możecie znaleźć także na blogu Xbox Wire.

Xbox Free Play Days – kolejny darmowy weekend

Tym razem są nimi Dragon Ball: The Breakers, Dragon Ball Xenoverse 2, Dragon Ball FighterZ oraz Deep Rock Galactic. Ostatni tytuł jest dostępny za darmo aż do 9 listopada, zaś pozostałe gry możemy testować do 6 listopada do godziny 7:59 czasu polskiego.

Xbox Free Play Days – dostępne gry