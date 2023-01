Xbox Developer_Direct już dziś wieczorem. Oglądaj z nami pokaz gier Microsoftu!

Niewykluczone, że Microsoft oraz Bethesda przygotowali również kilka niespodzianek. W sieci krążą bowiem plotki, że na pokazie Xbox Developer_Direct zapowiedzi doczeka się nowa gra studia Tango Gameworks, które na swoim koncie ma m.in. takie tytuły jak The Evil Within, The Evil Within 2 oraz Ghostwire: Tokyo. Czy doniesienia te okażą się trafne? Przekonamy się już za kilka godzin.



Na koniec przypomnijmy, że pokaz Xbox Developer_Direct obejrzymy z polskimi napisami. Całość będzie można natomiast śledzić na oficjalnych kanałach Xbox i Bethesda na platformach Twitch.tv oraz YouTube.