X-Men ’97 należy do kanonu MCU? Twórca serialu zaskakuje odpowiedzią

Kolejne starsze produkcje Marvela zostaną włączone do uniwersum? Twórca X-Men ’97 daje jednoznaczną odpowiedź.

W połowie lutego Marvel zaprezentował pierwszy zwiastun X-Men ’97, czyli kontynuacji serialu animowanego o mutantach z 1992 roku. Oczekiwana przez widzów produkcja wywołała kontrowersje wyglądem kobiecych postaci, które nie przypadły do gustu niektórym fanom. Wiele osób zastanawia się, czy X-Men ’97 będzie należeć do kanonu MCU. Na to pytanie odpowiedział Beau DeMayo, twórca i główny scenarzysta serialu.

X-Men ’97 nie będzie kanoniczny z MCU

Marvel już wkrótce wprowadzi mutantów do swojego uniwersum. Fani oczekiwali więc, że również animowany X-Men zostanie włączony do kanonu MCU. DeMayo ujawnił, że plany są inne i serial nie będzie należeć do tego samego uniwersum, które znamy z filmów i seriali.