Wystartował Xbox Indie Game Fest. Ponad 35 gier do sprawdzenia za darmo

Zgodnie z informacjami przekazanymi za pośrednictwem Xbox Wire , wydarzenie Xbox Indie Game Fest już wystartowało. Wersje demo ponad 35 gier możemy sprawdzać na konsolach Xbox One i Xbox Series X/S. To dobra okazja, aby bezpłatnie poznać nowe tytuły.

Zachęcamy Was do wypróbowania tych wersji demonstracyjnych razem z przyjaciółmi i rodziną w te świąteczne dni, począwszy od dzisiaj, a także w nadchodzących tygodniach, gdy pojawią się kolejne dema. Prosimy pamiętać, że te wersje demonstracyjne stanowią wczesny wgląd w rozgrywkę i mogą nie odzwierciedlać w pełni finalnej wersji gry ani jej dostępności rynkowej w dniu premiery, ponieważ deweloperzy będą nadal aktualizować i udoskonalać swoje tytuły. Wasze wczesne opinie są dla twórców niezwykle cenne! – czytamy na Xbox Wire.

Na liście wersji demo dostępnych w ramach Xbox Indie Game Fest znajdują się tytuły takie jak Dreamcore (Montraluz), Lost Twins 2 (Playdew), Metavoidal (Yellow Lab Games), Yet Another Zombies Survivor (Awesome Games Studio), Petey Pedro unBEETable Adventure (Sparkley Barkley Games), Potions: A Curious Tale (Stumbling Cat) czy Super Farming Boy (LemonChili). Przypomnijmy, że wydarzenie obejmuje tylko konsole Xbox One oraz Xbox Series X/S i potrwa do końca roku.