Wyrmspan to nowa wersja Wingspan. W rolach głównych wystąpią smoki!

Zapowiedź Wyrmspan brzmi niczym perfekcyjny żart z okazji prima aprilis. Przeniesie docenionej gry o ptakach do świata pełnego smoków wydaje się dość absurdalnym pomysłem, ale twórcy gry podjęli się tego wyzwania. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z wideo pokazowym.

W Wyrmspan poprowadzimy rezerwat dla smoków

W Wyrmspan gracze wcielą się w drakologów amatorów zamieszkujących tytułowy świat, który jest pełen najróżniejszych smoków. Głównym celem zabawy będzie stworzenie bezpiecznego sanktuarium dla tych majestatycznych stworzeń. Oczywiście, Wyrmspan jest bardzo mocno inspirowane rozwiązaniami, które przypadły do gustu graczom Wingspan. Przypomnijmy, że polski odpowiednik tego tytułu to Na Skrzydłach.



To również dobry moment, by wspomnieć, że Na Skrzydłach doczekało się cyfrowej wersji, a gra w takim wydaniu spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem. Wyłącznie na Steam produkcja doczekała się ponad 6700 recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 94%, to pozytywne opinie.



Wyrmspan w pierwszej kolejności będzie dostępne w stonemaiergames.com, gdzie trafi 31 stycznia. Do sklepów na całym świecie gra zawędruje dopiero pod koniec marca.