Wyprzedaż Made in Ukraine w sklepie GOG. Gry na PC z rabatami nawet do 90%

Na GOG.com pojawiła się nowa oferta specjalna skierowana do użytkowników komputerów osobistych. Na wspomnianej platformie ruszyła bowiem wyprzedaż „Made in Ukraine”, która – jak wskazuje sama nazwa – poświęcona jest produkcjom autorstwa ukraińskich zespołów. W ofercie znajdziemy m.in. takie tytuły jak Metro Exodus, Sherlock Holmes: Chapter One, Sherlock Holmes: The Awakened czy STALKER: Zew Prypeci, a zniżki sięgają nawet 90%.

Wyprzedaż Made in Ukraine na GOG.com kończy się 28 sierpnia o 23:59, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

Wyprzedaż Made in Ukraine na GOG.com – wybrane oferty: