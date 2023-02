Wyprzedaż klasycznych gier Disneya na Steam. Wybrane tytuły taniej nawet o 75%

Na platformie Valve pojawiła się nowa oferta specjalna, która powinna przypaść do gustu miłośnikom marek należących do Disneya.

Na Steam pojawiła się ciekawa promocja skierowana do użytkowników komputerów osobistych. Mowa tutaj o wyprzedaży klasycznych gier Disneya, w ramach której przeceniono m.in. takie tytuły jak Indiana Jones and the Fate of Atlantis, Star Wars Jedi Knight - Jedi Academy, Star Wars - Dark Forces, gry z serii Monkey Island, a także całą masę innych interesujących tytułów. Zniżki sięgają nawet 75%, dlatego zachęcamy Was do zapoznania się z ofertą.



Wyprzedaż klasycznych gier Disneya na Steam kończy się 23 lutego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

Wyprzedaż klasycznych gier Disney na Steam (luty 2023) – wybrane oferty: