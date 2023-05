Wyprzedaż gier Boomer Shooter na GOG.com. Wybrane produkcje taniej nawet o 90%

Na GOG.com pojawiła się całkiem interesująca oferta specjalna skierowana do użytkowników komputerów osobistych. Wspomniana platforma zaprosiła bowiem graczy PC na wyprzedaż gier Boomer Shooter, w ramach której przeceniono m.in. takie tytuły jak DUSK, Shadow Warrior 3, Call of Juarez, Turok, NecroVision i wiele więcej. Zniżki sięgają nawet 90%, dlatego zachęcamy Was do zapoznania się z promocją.

Wyprzedaż gier Boomer Shooter na GOG.com kończy się 23 maja 0 23:59 czasu polskiego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

Wyprzedaż gier Boomer Shooter na GOG.com – wybrane oferty: