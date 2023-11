Wyprzedaż Emotion Flow w sklepie GOG. Wybrane gry na PC przecenione nawet o 90%

Na GOG.com ruszyła kolejna oferta specjalna skierowana do użytkowników komputerów osobistych. W ramach wyprzedaży o nazwie Emotion Flow gracze PC mogą w niższych cenach kupić sporo interesujących produkcji, które „wywołują emocje”. Wśród przecenionych tytułów znajdziemy m.in. Alan Wake, Death’s Door, Firewatch, GRIS, Sleeping Dogs: Definitive Edition, SOMA czy też Tunic. Zniżki sięgają natomiast nawet 90%, dlatego zachęcamy Was do zapoznania się z promocją.

Wyprzedaż Emotion Flow na GOG.com kończy się 22 listopada o 23:59 czasu polskiego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

Wyprzedaż Emotion Flow na GOG.com – wybrane oferty: