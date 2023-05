Wyczekiwane Voidtrain już dostępne na Steam. Gra cieszy się popularnością

Voidtrain to propozycja od niezależnego studia HypeTrain Digital. Jeszcze przed premierą gra cieszyła się sporym zainteresowanie, głównie dzięki oryginalnemu settingowi, który przyciąga swoją abstrakcyjnością. Do tej pory dostępna była wyłącznie w ofercie sklepu Epic Games Store. Od teraz produkcja zasila program Early Access na Steam, gdzie cieszy się sporą popularnością.

Voidtrain w ofercie sklepu Steam

Wszystko wskazuje jednak na to, że deweloperów z HypeTrain Digital czeka jeszcze sporo pracy. Voidtrain zbiera bowiem mieszane recenzje. Wyłącznie na Steam tytuł doczekał się ponad 320 opinii, ale tylko 66% z nich stanowią pozytywne oceny. Wygląda na to, że gracze są nieco rozczarowani oferowaną zawartością oraz stanem technicznym. Pamiętajmy jednak, że mamy tutaj do czynienia z Early Access, więc grę na pewno uda się w jakimś stopniu poprawić. Warto dodać, że wiele osób wskazuje również podobieństwa do gry Raft, określając Voidtrain jej odpowiednikiem z akcją umiejscowioną na pociągach w kosmosie.