Wyciekła potencjalna lista premier wielkich hitów od Capcomu. W społeczności Monster Huntera aż zawrzało

Do sieci wyciekła potencjalna – z naciskiem na „potencjalna” lista premier największych hitów od firmy Capcom. Fani modlą się, żeby to była prawda.

Na sam początek zaznaczam, że prawdopodobieństwo, iż ten przeciek jest prawdziwy, jest… cóż, jakieś na pewno. Niemniej jednak zalecamy podejście do dalszej treści tej wiadomości z odpowiednią dozą dystansu, ponieważ na ten moment źródłem przecieku dotyczącego kolejnych największych premier Capcomu jest „jakieś konto na Twitterze” (jeden z użytkowników Reddita znalazł taki sam obrazek na forum 4chan). Nie zmienia to jednak faktu, że na internetowym horyzoncie pojawiła się potencjalna – z naciskiem na „potencjalna”! – lista premier największych i prawdopodobnie najbardziej wyczekiwanych hitów Capcomu. No więc co tam ciekawego mamy?

Wyciekła potencjalna lista premier wielkich hitów od Capcomu

Jeśli więc spojrzymy na grafikę, którą możecie znaleźć poniżej, znajdziemy tam: