Wyciekł prototyp Left 4 Dead

Turtle Rock Studios – twórcy Left 4 Dead – pracowali dla Valve podczas produkcji Counter-Strike: Condition Zero. W międzyczasie studio zbierało własne pomysły, co przyczyniło się do powstania jednej z najsławniejszych gier o zombiakach. Podwalinami do stworzenia wspomnianej gry było Terror-Strike, które właśnie wyciekło do sieci. Zachęcamy do zapoznania się z wideo.

Jak zrodził się pomysł na Left 4 Dead?

Założyciel Turtle Rock Studios – Michael Booth – wyjaśnił, o co w tym wszystkim chodziło. Pomysł zrodził się podczas prac nad botami do Counter-Strike: Source. Twórcy odkryli wtedy, że starcia pomiędzy uzbrojoną po zęby grupą graczy a trzydziestką wyposażonych wyłącznie w noże botów są całkiem emocjonujące i dostarczają zaskakująco dużo frajdy.



Po zakończeniu prac nad grą Valve ekipa Turtle Rock Studios zaczęła ponownie eksperymentować z pomysłem, odkrywając, że w takim stylu zabawy drzemie naprawdę spory potencjał. Wspomniany wyciek jest częścią zawartości, która ostatnio pojawiła się w sieci. Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat moda Zombie_City, to udajcie się pod ten adres. Tam znajdziecie również pliki, które można pobrać.