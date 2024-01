WWE 2K24 oficjalnie zapowiedziane. 2K Games zaprasza na pełnoprawną prezentację

Poprzednia część serii WWE od 2K Sports, czyli WWE 2K23, zadebiutowała na rynku w marcu 2023 roku. Gra trafiła zarówno na komputery osobiste, jak i konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja WWE 2K23 – prawdopodobnie najlepsza gra wrestlingowa na świecie.

Wczytywanie ramki mediów.