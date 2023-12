Wulgarny miś powraca z własnym serialem. Data premiery Ted na SkyShowtime

Serial zadebiutuje na platformie SkyShowtime 22 lutego. Tego dnia otrzymamy trzy pierwsze odcinki z zaplanowanych siedmiu epizodów. Kolejne będą pojawiać się co tydzień.

Ted to nowy miniserial oparty na dwóch częściach filmów w reżyserii Setha MacFarlane’a, w których główną rolę zagrał Mark Wahlberg. Kinowa seria została zakończona w 2015 roku, ale już w lutym doczekamy się premiery kolejnej opowieści z życia wulgarnego misia i jego kompana. W serialu poznamy początki znajomości tytułowego Teda i 16-letniego Johna Benneta, w którego wcielił się Max Burkholder.

Akcja serialu rozgrywa się w 1993 roku, kiedy największa sława misia Teda właśnie przemija. Pluszak wraca do domu we Framingham w Massachusetts, gdzie mieszka ze swoim najlepszym przyjacielem Johnem Bennettem, jego rodzicami Mattym i Susan oraz kuzynką Blaire. Chociaż Ted nie ma dobrego wpływu na nastolatka, to zrobi naprawdę wiele w imię tej przyjaźni.