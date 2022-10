Współzałożyciele Rocksteady z końcem roku opuszczają studio

Rocksteady pracuje obecnie nad Suicide Squad: Kill the Justice League, ale okazuje się, że wspomniane studio czekają poważne zmiany. Za pośrednictwem wpisu opublikowanego na oficjalnej stronie zespołu poinformowano, że już niedługo jego szeregi opuszczą Sefton Hill oraz Jamie Walker, czyli współzałożyciele Rocksteady Studios.

Sefton Hill i Jamie Walker odchodzą z Rocksteady Studios

Deweloperzy poinformowali, że decyzja o opuszczeniu zespołu była „co najmniej emocjonalna”. Sefton Hill i Jamie Walker zaznaczyli, że od momentu założenia firmy w 2004 roku aż do dzisiaj Rocksteady było całym ich „życiem i duszą”. Deweloperzy podkreślili również, że są dumni z osiągniętych sukcesów i gier stworzonych wspólnie z „wyjątkowo utalentowanymi ludźmi”, począwszy od Urban Chaos, poprzez „uwielbianą” serię Batman: Arkham aż po nadchodzące i „epickie” Suicide Squad: Kill the Justice League.



Sefton Hill i Jamie Walker opuszczą Rocksteady z końcem bieżącego roku. Niestety współzałożyciele studia nie ujawnili, czym dokładnie zajmą się po opuszczeniu firmy, w której spędzili ostatnie 18 lat. W opublikowanym wpisie poinformowano jedynie, że deweloperzy rozpoczną „nową przygodę” w branży gier wideo.



We wspomnianym komunikacie poinformowano także, że Suicide Squad: Kill the Justice League jest „niemal ukończone”. Niewykluczone więc, że w nadchodzących tygodniach studio Rocksteady podzieli się nowymi informacjami lub materiałami ze wspomnianej produkcji. Istnieje także prawdopodobieństwo, że podczas gali The Game Awards 2022 poznamy dokładną datę premiery gry.



Na koniec warto przypomnieć, że Suicide Squad: Kill The Justice League zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Produkcja miała zadebiutować na rynku w tym roku, ale już pod koniec marca twórcy poinformowali, że tytuł trafi do sprzedaży wiosną 2023 roku.

