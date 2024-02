Współczesne pojazdy i broń w... średniowieczu. Pierwszy zwiastun Kingmakers już w sieci

Podczas gdy większość gier osadzonych w średniowiecznych realiach charakteryzuje się wiernym oddaniem klimatu tych czasów, Redemption Road Games postanowiło nieco namieszać w naszych wyobrażeniach o tym okresie. W sieci pojawił się bowiem pierwszy zwiastun Kingmakers, który początkowo prezentuje dobrze znany widok średniowiecznego pola bitwy, jednak po chwili zaskakuje kreatywnością twórców i ciekawym podejściem do działań wojennych we wspomnianej epoce.

Kingmakers – intrygujący sandbox z elementami akcji i strategii zabierze graczy w podróż w czasie

Redemption Road Games udostępniło właśnie pierwszy zwiastun zapowiadający Kingmakers. Sandbox z elementami strategii pozwoli w dowolnym momencie przełączać się z rzutu izometrycznego (gdzie będziemy wydawać rozkazy jednostkom) na skupiony na akcji widok z perspektywy trzeciej osoby. Jak zapewniają twórcy, każda bitwa stanowić ma symulację w czasie rzeczywistym, a udział w nich wezmą tysiące żołnierzy. Na wysoki poziom realizmu wpływać ma unikalny system animacji, a także zaawansowana sztuczna inteligencja, która kontrolować będzie wojowników na polu bitwy.

Jednak najciekawszym elementem gry jest podejście twórców do tego, jak mogą wyglądać działania wojenne prowadzone w średniowiecznych realiach. Kingmakers cofnie bowiem graczy w czasie do wspomnianej epoki, nie zabierając jednocześnie możliwości skorzystania z nowoczesnej broni takiej jak karabiny szturmowe czy granatniki. Ponadto zainteresowani będą mieli dostęp do opancerzonych pojazdów, motocykli czy helikopterów.

Cofnij się w czasie do rozdartego wojną średniowiecza z ogromnym arsenałem nowoczesnej broni, zmień bieg historii i ocal przyszłość w tej epickiej grze akcji z elementami strategii. Zbuduj swoje królestwo, chwyć za broń i poprowadź wielotysięczną armię do ogromnych, symulowanych w czasie rzeczywistym bitew - solo lub w trybie kooperacji. – czytamy w opisie gry na Steamie.

Na zakończenie warto wspomnieć, że możemy już dodać Kingmakers do listy życzeń na platformie Steam. Planowana data wydania to 2024 rok. Twórcy poinformowali na platformie X (dawny Twitter), że prace nad grą trwały 5 lat.