Wpadki na planie 1670, zobacz specjalne wideo

1670 to z pewnością jedna z najciekawszych zeszłorocznych rodzimych produkcji. I choć humor można uznać za nierówny, to w serialu nie zabrakło zabawnych scen. Netflix przygotował specjalne wideo, które poświęcone jest wpadkom na planie.

Najzabawniejsze wpadki na planie serialu 1670

Nie można dziwić się aktorom, że podczas kręcenia serialu komediowego pełnego tak absurdalnych scen, zdarzyło im się nie utrzymać powagi i wyskoczyć z roli. Przekonajcie się, które momenty były dla nich najtrudniejsze. Wszystkich fanów serialu 1670 zachęcamy również do zmierzenia się z przygotowanym przez nas quizem.



A jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat samego serialu, odsyłamy Was do lektury przygotowanego przez nas tekstu: 1670 – recenzja serialu. Szlachta nie pracuje, szlachta bawi się w The Office.