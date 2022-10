World of Warcraft: Dragonflight – pierwsza z aktualizacji przedpremierowych jest już dostępna

Z pełną listą zmian możecie zapoznać się na oficjalnej stronie World of Warcraft.



Największą atrakcją nadchodzącego dodatku – World of Warcraft: Dragonflight – jest bez wątpienia zupełnie nowa strefa do eksploracji. Tym razem otrzymujemy możliwość powrotu na Smocze Wyspy (Dragon Isles), czyli do zaginionego królestwa magii i cudów w krainie Azeroth. Gracze będą mieli okazję połączyć siły ze smoczymi rodami, biorąc udział w zupełnie nowych wydarzeniach fabularnych. To nie koniec znaczących nowości, bowiem w grze pojawi się zupełnie nowa rasa postaci – Dracthyr oraz klasa – Evoker.



