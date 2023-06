World of Warcraft Classic z propozycją dla hardkorowych graczy

Trzeba mieć nerwy ze stali, by bawić się w taki sposób.

Jeśli gracie w World of Warcraft Classic to mogą zainteresować Was nowości, które trafią na publiczny serwer testowy już 29 czerwca. Propozycja dla najbardziej wymagających graczy, którzy nie boją się podjąć ryzyka.

Śmierć postaci stanie się niezwykle bolesna

Gracze World of Warcraft Classic otrzymają zupełnie nowy i niezwykle wymagający sposób na przemierzanie Azeroth. Wszystko za sprawą specjalnych serwerów hardcore, które zostaną uruchomione jeszcze w tym roku. Poniżej przedstawiamy Wam listę najistotniejszych zmian, o których poinformowano w komunikacie prasowym: