Darmowa gra dostępna w sklepie GOG. Łapcie nostalgiczny prezent na PC

Jeśli nie macie w co grać dziś wieczorem, to mamy dla Was propozycję. W internetowym sklepie GOG udostępniona została całkowicie za darmo gra Wolfenstein: Enemy Territory. Produkcja została udostępniona na platformie po wielu latach (choć na Steamie pojawiła się kilka miesięcy temu) – GOG poinformował także o uruchomieniu dedykowanych serwerów, o czym możecie przeczytać tutaj.

Wolfenstein: Enemy Territory dostępne w GOG.com

pobierz grę za darmo pod tym adresem