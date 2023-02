Wkrótce rozpoczną się testy GTA 6?

Wszyscy fani serii Grand Theft Auto czekają na oficjalną zapowiedź GTA 6. Rockstar nie zamierza się jednak śpieszyć i testuje cierpliwość graczy. Niewykluczone, że już niebawem temat ożyje.

Rockstar rekrutuje testerów i grafików

Wszystko wskazuje na to, że Rockstar szuka testerów. W sieci pojawiła się grafika, która zachęca do wzięcia udziału w rekrutacji. Materiałem na swoim profilu w serwisie Twitter podzielił się dziennikarz Chris’ Klippel. Redaktor przypomina o analogicznej sytuacji z udziałem Red Dead Redemption 2. W przypadku tego tytułu premiera miała miejsce po 6 miesiącach od ogłoszenia podobnej rekrutacji.



Ciężko oszacować, na jakim etapie produkcji może być GTA 6, ale jeśli Rockstar już szuka testerów, to premiera może nie będzie aż tak oddalona w czasie. Czekacie na najnowszą odsłonę serii?