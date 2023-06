Wizard with a Gun na klimatycznym trailerze

Wizard with a Gun to propozycja od studia Galvanic Games. Pieczę wydawniczą nad projektem sprawuje znane i cenione Devolver Digital. Gra pokazana została podczas Devolver Direct 2023, gdzie zaprezentowano klimatyczny trailer, który zawierał również fragmenty rozgrywki. Jeśli lubicie kooperacyjne survivale, to rzućcie okiem na Czarnoksiężników z Pistoletami.

Wizard with a Gun może podobać się od strony wizualnej

Wizard With a Gun przeniesie graczy do mrocznego świata pełnego niebezpiecznych stworów i zaklętych tajemnic. Najłatwiej opisać tę grę jako sieciowy kooperacyjny survival. Oczywiście, w trakcie zabawy nie zabraknie typowych dla gatunku mechanik, czyli zbierania zasobów, budowania baz i tworzenia ekwipunku.