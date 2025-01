Will Smith w Matrix 5? Aktor sugeruje, że zastąpi Keanu Reevesa w roli Neo

Główną rolę w nowym Matrixie ma zagrać Will Smith. Aktor już wcześniej przymierzany był do roli Neo, którą to postać ostatecznie zagrał Keanu Reeves.

Na początku kwietnia ubiegłego roku Warner Bros. oficjalnie zapowiedział kolejną część serii Matrix. Poprzednia z 2021 roku zdobyła mieszane opinie od widzów, przy okazji zaliczając wielką kinową klapę. Mimo to wytwórnia nie zraziła się do serii, a co więcej, Lana Wachowski podjęła decyzję, że będzie jedynie producentką piątej część. Nowym reżyserem został Drew Goddard, czyli twórca stojący za takimi filmami, jak Dom w głębi lasu oraz Źle się dzieje w El Royale. Od tamtej zapowiedzi nie dostaliśmy żadnych nowych informacji o tym projekcie, aż do teraz. Nieoczekiwanie Will Smith opublikował w swoich mediach społecznościowych wiadomość, która sugeruje, że zagra w Matrix 5, a co więcej, może wcielić się w nową wersję Neo.

Will Smith zagra Neo w Matrix 5?

Aktor zamieścił w mediach społecznościowych krótki film, w którym wyjaśnia, że już wcześniej były plany, aby obsadzić go w roli Neo. Smith odrzucił jednak tę rolę, wierząc, że dla jego kariery lepszy będzie występ w Bardzo Dziki Zachód. Pod koniec wiadomości znalazło się pytanie: „jak wyglądałby Matrix, gdyby Will Smith zagrał Neo”. Film kończy się słowami: „Wstawaj, Will… Matrix cię ma”. Tym samym aktor sugeruje, że znajdzie się w obsadzie Matrixa 5 i może zagrać nowego Neo lub nienazwanego jeszcze następcę kultowego bohatera, granego przez Keanu Reevesa.

Wczytywanie ramki mediów.

Wczytywanie ramki mediów.