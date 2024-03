Wielki hit HBO powraca. Zwiastun kontynuacji jednego z najbardziej szokujących seriali

Robert Durst to jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci, która została przedstawiona w nagrodzonym serialu Przeklęty: Życie i śmierci Roberta Dursta z 2015 roku. O serialu stało się głośno, gdy na samym końcu główny bohater, nie zdając sobie sprawy z ukrytej kamery, niejako przyznaje się do popełnionych morderstw. Produkcja HBO przyczyniła się do aresztowania mężczyzny i skazania go za zabójstwa, które miał popełnić na przestrzeni niecałych dwudziestu lat. Durts zmarł w 2022 roku, a teraz HBO powróciło z drugim sezonem swojego szokującego serialu dokumentalnego.