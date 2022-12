Ruszyła wielka świąteczna wyprzedaż w sklepie Epic Games Store! Wróciły kupony

W internetowym sklepie Epic Games Store wystartowała wielka świąteczna wyprzedaż. Z tej okazji od dzisiaj do 5 stycznia do godziny 17:00 czasu polskiego możemy przeglądać setki najróżniejszych ofert na komputery osobiste z rabatami do 90%. W niższych cenach załapiecie się między innymi na God of War czy Marvel’s Spider-Man Remastered. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie – zapraszamy do zestawienia!

Świąteczna wyprzedaż w sklepie Epic Games Store