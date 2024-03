Wielka kinowa porażka z datą premiery na Disney+. Studio długo kazało nam czekać

Magnifico (Chris Pine) za pomocą magii stworzył idealne królestwo, aby nie dopuścić do powtórki ze straszliwych wydarzeń z jego młodości. Rządząc Rosas może liczyć na szacunek i uwielbienie swoich podwładnych, spełniając ich najskrytsze życzenia. Każdy obywatel królestwa w wieku osiemnastu lat musi oddać swoje marzenie, które może w przyszłości spełnić się za pomocą magii władającej przez króla. U progu wejścia w dorosłość jest nastoletnia Asha (Ariana DeBose), która chce zostać asystentką Magnifico, przy okazji zachęcając go do spełnienia życzenia jej stuletniego dziadka. Gdy dziewczyna odkrywa straszliwą prawdę stojącą za całym królestwem, postanawia stawić czoła potężnemu czarnoksiężnikowi. Pomaga jej w tym osiołek Valentino (Alan Tudyk) i Gwiazdka z nieba, której magiczne umiejętności przydadzą się w walce z tyranią Magnifico. Asha wraz z przyjaciółmi zamierza zwrócić mieszkańcom Rosas ich zapomniane marzenia.