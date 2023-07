Czwarty sezon serialu Wiedźmin ma być "naprawdę wierny książkom"

Już za kilka dni odbędzie się premiera ostatnich odcinków 3. sezonu serialu Wiedźmin. Na pewno większość z Was doskonale zdaje sobie sprawę, że ten sezon (jak i w ogóle cały serial) spotkał się z dość ostrą krytyką fanów książek Andrzeja Sapkowskiego, ponieważ dość mocno odbiegł od materiału źródłowego. Wygląda jednak na to, iż twórcy widowiska zrozumieli swoje błędy – a przynajmniej taką mam nadzieję – i zamierzają dostarczyć znacznie lepszą historię w kolejnym sezonie.

Tomasz Bagiński w rozmowie z Radio Times ujawnił, że kolejny sezon powróci do korzeni i będzie bardziej wierny materiałowi źródłowemu:

Lauren [Schmidt Hissrich, showrunnerka] i jej zespół – a do pokoju scenarzystów na sezon 4 powraca kilku naprawdę dobrych scenarzystów – myślę, że stworzyli niezłe otwarcie, które jest naprawdę wierne książkom. (...) To bardzo mała rzecz, którą zdradzę – osoby, które znają książki naprawdę dogłębnie, wiedzą również, że nie jest to typowa książka fantasy. To nie jest tylko jeden świat. To nie tylko jedna historia dziejąca się w tych książkach, w tych historiach. To ogromny, ogromny świat, który jest bardzo, bardzo złożony... I tutaj się zatrzymam!