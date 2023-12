Geralt obawia się sztucznej inteligencji. Aktor głosowy uważa AI za niebezpieczne

W przeszłości wielokrotnie pisaliśmy o sztucznej inteligencji, która coraz częściej pojawia się w branży gier. Okazuje się, że obawia się jej nawet sam Geralt z Rivii, czy raczej aktor, który użyczał głosu Białemu Wilkowi w wiedźmińskiej trylogii, Doug Cockle.

Sztuczna inteligencja jest nieunikniona i deweloperzy będą z niej korzystać. Nie jesteśmy w 100% pewni, co to dokładnie oznacza. Już teraz robią to na różne sposoby, wypełniając tło, głosy NPC i tym podobne rzeczy, co jest niefortunne, ponieważ wszystkie te głosy były w pewnym momencie ludźmi, a wszystkie głosy są wzorowane na ludziach. Więc wzięli czyjś głos, umieścili go w swojej bazie danych, zdigitalizowali i używają go do mówienia rzeczy, których dana osoba nigdy nie powiedziała. Jest w tym coś nieetycznego, więc toczy się wiele debat na ten temat.