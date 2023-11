Wiedźmin Sirius zaoferuje otwarty świat. Twórcy postawią na słowiańskie klimaty

Molasses Flood poszukuje nowego pracownika do tworzenia poziomów, który ma pracować przy grze z otwartym światem.

Wiedźmin Sirius to jedna z trzech powstających obecnie gier z serii. Za tytuł odpowiada Molasses Flood, które w maju bieżącego roku przeszło restrukturyzacje. Zespół najwyraźniej nie jest jeszcze kompletny, aby na pełnych obrotach pracować nad nową produkcją osadzoną w świecie Wiedźmina. Studio przed dwoma tygodniami rozpoczęło poszukiwania nowego „starszego lub głównego projektanta poziomów”. Z ogłoszenia o pracę dowiadujemy się, że Wiedźmin Sirius będzie grą z otwartym światem.

Wiedźmin Sirius – Molasses Flood pracuje nad grą z otwartym światem

Produkcja w marcu przeszła trudne chwile i wydawało się, że CD Projekt RED może nawet zrezygnować z tego projektu. Dwa miesiące później studio na nowo zdefiniowało ramy gry i Wiedźmin Sirius wciąż powstaje. O samej produkcji nie wiedzieliśmy do tej pory zbyt wiele, poza tym, że będzie to tytuł przeznaczony do zabawy wieloosobowej z proceduralnie generowanymi poziomami. Najwidoczniej plany Molasses Flood na grę trochę się zmieniły i nowy Wiedźmin zaoferuje otwarty świat.