Wiedźmin Remake okiem fana. Twórca zaprezentował własną wizję odświeżonej gry od CDP RED

Na premierę remake’u pierwszego Wiedźmina będziemy musieli jeszcze długo poczekać. CD Projekt RED i Fool's Theory nie śpieszą się z wydaniem gry i chcą dopracować swój projekt, aby odniósł nie mniejszy sukces, niż Wiedźmin 3: Dziki Gon. Nie jest to jedyna produkcja ze świata stworzonego przez Andrzeja Sapkowskiego i polskie studio pracuje również nad spin-offem oraz pełnoprawną czwartą odsłoną serii. Fani serii nie zamierzają jednak czekać na pierwsze efekty prac dewelopera i jeden z nich zaprezentował własną wizję dotyczącą Wiedźmina Remake. Swoją pracę zaprezentował na Twitterze, która szybko zyskała na popularności.

Wiedźmin Remake w wizualizacji fana

Użytkownik znany jako Arvy jest starszym projektantem interfejsu użytkownika, który pracował przy takich grach, jak Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, Jurassic World Evolution 2 i Dragon Age Keep, a w wolnych chwilach pracuje nad wizualizacjami, jak mogłyby wyglądać odświeżone growe klasyki. Tym razem pochwalił się swoją własną wizją na remake pierwszych przygód Geralta z Rivii, którą zatytułował The Witcher Reimagined.