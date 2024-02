What the car? – premiera zwariowanej gry o samochodach z nogami jeszcze tym roku

What the car? To projekt, za który odpowiada niezależne studio Triband. Gra po raz pierwszy zadebiutowała na rynku w maju 2023 roku, ale była dostępna wyłącznie na Apple Arcade. Deweloperzy postanowili jednak poszerzyć grupę odbiorców o użytkowników Steam, co z pewnością ucieszy miłośników abstrakcyjnych pomysłów. Jeśli chcecie dowiedzieć się, czego należy spodziewać się po What the car?, koniecznie zapoznajcie się z najnowszym trailerem.

What the car? na PC jeszcze w 2024 roku

What the car? to zwariowana, pełna humoru produkcja, w której gracz przejmuje kontrolę nad najróżniejszymi wariacjami samochodów. Mówimy tu chociażby o takich tworach jak auta z nogami. Oczywiście, całość powiązana jest z najróżniejszymi wyzwaniami, którym trzeba będzie sprostać. W tej grze nie chodzi tylko o wyścigi, ale również rywalizację na takim polu jak łowienie ryb, skakanie na skakance czy siekanie ogórków.



What the car? zmierza na PC, a premiery powinniśmy doczekać się jeszcze w tym roku. Wszystkich zaintrygowanych zachęcamy do odwiedzenia karty produktu na Steam i dodania gry do swojej listy życzeń.