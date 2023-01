Whalien - Unexpected Guests - Ernest Hemingwhale wyruszy na przygodę w styczniu

Whalien - Unexpected Guests to debiutancka propozycja od studia Forbidden Folds. Twórcy zapowiedzieli, że ich gra ukaże się na rynku już 24 stycznia, a z tej okazji podzielili się nowym trailerem. Zachęcamy do zapoznania się z wideo.

Whalien - Unexpected Guests jest bardzo krótką produkcją

Podczas zabawy w Whalien - Unexpected Guests wcielamy się w postać Ernesta Hemingwhale’a, który jest ostatnią osobą żyjącą w środku blaszanego delfina – Fina. Pewnego dnia ma on jednak niespodziewanych gości, których obecność powoduje za dużo problemów. Ernest wyrusza w niebezpieczną podróż po wnętrzu swojego przyjaciela, by pomóc mu uporać się z problemem.



Rozgrywka opiera się na manipulacji specjalną rękawicą, w którą wyposażony jest protagonista. Ma ona moc przyciągania i odpychania przedmiotów i to właśnie manipulowanie rzeczami z dystansu będzie trzonem zabawy. Wszystko wskazuje więc na to, że Whalien - Unexpected Guests będzie grą platformowo-logiczną.



Twórcy zapewniają, że jest to gra familijna, a na jej ukończenie będziemy potrzebować około 2 godzin. Jeśli produkcja autorstwa Forbidden Folds w jakiś sposób Was zaintrygowała, to sprawdźcie jej kartę na Steam. Whalien - Unexpected Guests będzie dostępne wyłącznie na PC.