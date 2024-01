Weterani z Volition współpracują z inXile Entertainment. Wszystko już wiadomo

Wczoraj informowaliśmy, że Shapeshifter Games to nowe studio założone przez „doświadczonych deweloperów z Volition”. W sieci można było również odnaleźć informację, według której twórcy serii Saints Row wspierają jeden z zespołów Microsoftu w pracach nad nową grą. Na szczęście nie musieliśmy czekać zbyt długo na oficjalne potwierdzenie tej wiadomości. Okazuje się bowiem, że weterani z Volition współpracują z inXile Entertainment.

Shapeshifter Games pomaga inXile Entertainment w produkcji Clockwork Revolution

Na oficjalnej stronie inXile Entertainment pojawiła się wiadomość, w której poinformowano, że Shapeshifter Games pomaga w pracach nad Clockwork Revolution. Zgodnie z przekazanymi informacjami krótko po ogłoszeniu zamknięcia Volition twórcy m.in. Wasteland 3 i Torment: Tides of Numenera udali się do Illinois, by wspólnie z Microsoftem i byłymi liderami wspomnianego studia utworzyć nowy zespół, którego zadaniem będzie wsparcie deweloperów w pracach nad nowym RPG.