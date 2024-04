Weekendowa promocja na Steam. Sporo tanich gier na PC ze zniżkami nawet do 93%

W sklepie internetowym Steam pojawiły się nowe promocje. W niższych cenach kupicie The Crew Motorfest, The Inquisitor, czy Kingdom Come: Deliverance.

Jeżeli w ten weekend szukacie tanich gier na PC, to powinniście zerknąć na nowe oferty w sklepie Steam. Od dzisiaj przez kilka najbliższych dni na platformie Valve znajdziecie mnóstwo gier w ramach weekendowej promocji. W atrakcyjnych cenach znajdziecie takie tytuły, jak The Crew Motorfest, Tomb Raider I-III Remastered, Subnautica, The Inquisitor, Escape Academy, Kingdom Come: Deliverance, Red Dead Redemption 2, Sekiro: Shadows Die Twice, Fallout New Vegas Ultimate, Fallout 4, Wasteland 3, Call of Duty: WWII, czy Halo: The Master Chief Collection oraz Call of Duty: Modern Warfare III.

Poniżej znajdziecie wybrane przez nas najatrakcyjniejsze oferty. Więcej ofert znajdziecie na tej stronie.

Weekendowa promocja na Steam – wybrane oferty: