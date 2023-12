Weekendowa promocja na Steam. Sporo gier na PC z rabatami nawet do 90%

W sklepie Steam ruszyły nowe oferty, które będą trwać tylko przez kilka dni. W atrakcyjnych cenach możecie kupić God of War i The Outlast Trials.

Wystartowały nowe weekendowe promocje w sklepie Steam. Na platformie Valve możecie skorzystać z tanich ofert na gry z rabatami sięgającymi nawet 90%. Przez kilka najbliższych dni w niższych cenach kupicie takie gry, jak God of War, Embr, theHunter: Call of the Wild, The Outlast Trials, Dorfromantik, Planet Zoo, Rust, Far Cry 3, czy Atomic Heart.

Poniżej znajdziecie wybrane przez nas najatrakcyjniejsze oferty. Więcej ofert znajdziecie na tej stronie.

Weekendowa promocja na Steam – wybrane oferty: