Weekendowa promocja na Steam. Mnóstwo gier na PC z rabatami nawet do 90%

Jak w każdy weekend, również tym razem w sklepie Steam pojawiły się nowe promocje. Użytkownicy komputerów osobistych mogą skorzystać z atrakcyjnych ofert, w tym wyprzedaży gier wyprodukowanych przez Team17 oraz wydawanych przez Annapurna Interactive. Ponadto w niższych cenach kupicie gry z serii Anno, Call of Duty, Fuga: Melodies of Steel, SpellForce 3 Reforced, Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition, Sleeping Dogs: Definitive Edition, Max Payne 3 oraz Life is Strange Remastered Collection.

Pełną listę aktualnych promocji znajdziecie na oficjalnej stronie sklepu Steam. Poniżej znajdziecie wybrane przez nas najciekawsze oferty.