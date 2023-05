Weekendowa promocja na Steam. Masa gier na PC z rabatami nawet do 90%

W sklepie Valve przez kilka najbliższych dni możemy kupić taniej gry od Electronic Arts, New World, The Ascent, czy Iron Harvest.

W sklepie internetowym Steam ruszyły kolejne weekendowe promocje. Tym razem użytkownicy komputerów osobistych mogą kupić w atrakcyjnych cenach takie gry, jak EA Sports FIFA 23, Roguebook, New World, The Ascent, Iron Harvest, Solasta: Crown of the Magister, czy Total War: WARHAMMER III. Zniżki sięgają nawet 90%, a jeszcze więcej przecen znajdziecie na oficjalnej stronie Steama.

Poniżej znajdziecie wybrane przez nas najciekawsze oferty. Niektóre z nich kończą się już w najbliższy poniedziałek. Warto się więc pośpieszyć.