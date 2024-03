Weekendowa promocja na Steam. Bardzo duże zniżki i rabaty na gry na PC

Na platformie Valve ruszyła nowa weekendowa promocja, dzięki której możecie zasilić swoją cyfrową bibliotekę nowymi grami. W najbliższych dniach na Steam będziecie mogli kupić wiele dużych tytułów w atrakcyjnych cenach. Z wysokimi zniżkami nabędziecie takie gry, jak Mortal Kombat 1, Valheim, Travellers Rest, House Flipper 2, Monster Hunter: World, Warhammer 40,000: Boltgun, Cult of the Lamb, Hell Let Loose, Frostpunk, czy Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly.

Poniżej znajdziecie wybrane przez nas najatrakcyjniejsze oferty. Więcej ofert znajdziecie na tej stronie.

Weekendowa promocja na Steam – wybrane oferty: