Wednesday z pełnym zwiastunem. Netflix ujawnił kto zagra wujka Festera

Netflix nieoczekiwanie udostępnił nowy zwiastun serialu Wednesday, czyli nowej ekranizacji Rodziny Addamsów. Tim Burton powrócił do tego świata w serialowej wersji, która tym razem skupi się przede wszystkim na najstarszym dziecku najbardziej przerażającej familii. Reżyser zaprosił do współpracy Christinę Ricci, którą możemy po raz pierwszy zobaczyć na zwiastunie, a teraz ujawniono, że w wujka Festera wcieli się Fred Armisen. Aktor znany jest z takich produkcji, jak Nasza bandera znaczy śmierć oraz Cudotwórcy: Wieki ciemne. Najnowszy zwiastun z okazji New York Comic Con możecie zobaczyć poniżej.