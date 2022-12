We Are The Caretakers opuści Early Access już 6 stycznia

We Are The Caretakers to propozycja od niezależnego studia Heart Shaped Games. Gra od kwietnia 2021 roku dojrzewała w inkubatorze Early Access, ale już wkrótce wyjdzie na światło dzienne w pełnej krasie. Premierę gry zaplanowano na 6 stycznia, a z tej okazji twórcy przygotowali specjalny trailer. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym wideo.

W We Are The Caretakers będziemy ratować zwierzęta

We Are The Caretakers w wersji 1.0 zadebiutuje na PC oraz konsolach Xbox One o Xbox Series S/X. Gra wydaje się być ciekawą propozycja dla fanów taktycznych turówek. Twórcy z Heart Shaped Games nie kryją inspiracji takimi tytułami jak: Darkest Dungeon, XCOM i Ogre Battle. Połączenie mechanik znanych z różnych gatunków ma sprawić, że rozgrywka w We Are The Caretakers będzie dość oryginalna.



Ciekawy jest również sam setting gry, za sprawą którego przenosimy się do futurystycznego świata. W trakcie rozgrywki pokierujemy grupą obrońców, którzy staną przed zadaniem ochronienia zagrożonych gatunków zwierząt. Wszystko po to, by uratować świat.



Warto wspomnieć, że twórcy przeznaczają 10% dochodu ze sprzedaży gry na organizację niosącą pomoc nosorożcom.