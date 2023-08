Nowe MMORPG zmieszane z błotem. Wayfinder nie spełniło wymagań graczy

Kilka dni temu na rynku zadebiutowała gra Wayfinder w ramach wczesnego dostępu na Steam (Steam Early Access). Produkcja studia Airship Syndicate – twórców m.in. Darksiders Genesis oraz Ruined King: A League of Legends Story – została wydana przez Digital Extremes, czyli zespół odpowiedzialny za grę Warframe. Wygląda jednak na to, że sporo rzeczy nie poszło tak, jak zostało to zaplanowane i sam tytuł nie spełnił oczekiwań społeczności.

Na ten moment na wspomnianej platformie Valve produkcja może pochwalić się prawie 11 tysiącami recenzji użytkowników, z czego tylko 32% to oceny pozytywne. Warto jednak zauważyć, że. Niektórzy donoszą o kilkunastotysięcznych kolejkach, inni zaś narzekają na nieustanne wyrzucanie gracza z sesji, a jeszcze inni w ogóle nie mogą dołączyć do tych ogromnych kolejek. Krótko mówiąc: nie jest sympatycznie.

Jak nietrudno się więc domyślić, deweloperzy postanowili odnieść się do sytuacji i opublikowali oficjalny komunikat, w którym czytamy:

Wczorajszy dzień był do bani. Nie ma innego sposobu, by to powiedzieć. To było do bani dla ludzi, którzy kupili pakiety założycielskie i nie mogli zagrać, a dla nas było do bani, że gracze nie mogli wejść do gry po tym, jak uwierzyli w nas i naszą wizję.

Wczesny dostęp to nie kula u nogi. To rozmowa między studiem a społecznością, która pomaga budować grę wraz ze studiem. Od samego początku mówiliśmy, że będziemy transparentni i otwarci na społeczność, co kontynuujemy teraz, gdy gracze powierzają nam swoje pieniądze, a my nie wywiązujemy się z umowy.

(...) Wczorajszy dzień udowodnił, że Wayfinder ma swoich odbiorców, ale musimy podjąć działania, by zaspokoić popyt, na jaki zasługują. Przede wszystkim musimy wzmocnić naszą platformę i technologię, aby zrealizować naszą wizję świata online dla przyjaciół. Chodzi o odzyskanie zaufania naszych graczy poprzez czyny, a nie słowa, i o doprowadzenie gry do stanu, w którym będzie grywalna dla wszystkich.