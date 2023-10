Warner Bros. pozwane za różdżkę Harry’ego Pottera. Trzyletnie dziecko odniosło obrażenia

Warner Bros. zostało pozwane przez matkę, która twierdzi, że replika różdżki z filmu Harry Potter poważnie uszkodziła oko jej dziecka. Żąda od firmy ogromnego odszkodowania.

Niebezpieczna replika różdżki Harry’ego Pottera – Warner Bros. pozwane na kwotę 8 mln dolarów

Z pozwu wynika, że Jessica Perry kupiła w sklepie różdżkę z funkcją podświetlenia i dała ją swoim dzieciom do zabawy. Jej starszy syn zaczął wymachiwać różdżką, jak robią to czarodzieje w filmie, kiedy metalowa część wyskoczyła z zabawki i trafiła w oko młodszego dziecka. W dokumencie przedstawiono, że różdżka przebiła gałkę oczną, prawie pozbawiając chłopca wzroku i zmuszając go do poddania się dwóm operacjom oka.