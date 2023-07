Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin – otwarte testy beta już wystartowały

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin to produkcja przygotowywana przez ekipę Frontier Developments. W czerwcu twórcy podzielili się wideo, na którym zaprezentowali występujące w grze frakcje. Teraz gracze otrzymali możliwości przetestowania, jak całość sprawdza się w praktyce. Otwarte testy beta już ruszyły, a Wy ciągle możecie się na nie zapisać.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin to kolejna propozycja dla fanów uniwersum

Testy są udostępnione zarówno dla graczy PC, jak i posiadaczy konsol PlayStation 5 i Xbox Series S/X. Udostępniona wersja pozwala na rozgrywanie meczów 1 na 1, z możliwością grania międzyplatformowego. Jeśli nie macie chętnego do wspólnego grania, istnieje opcja zmierzenia się z botem. W ręce testujących oddano dwie frakcje: Stormcast Eternals oraz Orruk Kruleboyz. Warto się jednak pośpieszyć, gdyż beta będzie dostępna wyłącznie do 10 lipca.