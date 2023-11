Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin już dostępne! Czy warto zagrać?

Fani uniwersum z pewnością z niecierpliwością czekali na premierę Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin. Gra jest już dostępna i wszystko wskazuje na to, że warto się nią zainteresować. Szczególnie jeśli uważacie, że w ostatnim czasie brakuje na rynku dobrych strategii. Zachęcamy do zapoznania się z trailerem premierowym.

Czy warto zagrać w Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin?

Pierwsze opinie użytkowników wskazują na to, że najnowsza produkcja Frontier Developments to naprawdę udana gra. Wyłącznie na Steam tytuł ten doczekał się już ponad 180 recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 82%, to pozytywne opinie. Gracze chwalą Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin za to, że umiejętnie oddaje klimat uniwersum, w trakcie zabawy czuć ducha staroszkolnych RTSów, a rywalizacja w trybie multiplayer sprawia dużo radości. Wiele osób jest również zadowolonych z tego, w jaki sposób poprowadzona została kampania fabularna.