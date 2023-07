Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters – najnowsze DLC na trailerze

Szczerze przyznam, że Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters to jedna z moich ulubionych produkcji ubiegłego roku. Cieszy mnie, że gra spotkała się z tak ciepłym przyjęciem, dzięki czemu jest stale rozwijana. Do gry zmierza kolejne DLC zatytułowane Execution Force. Deweloperzy z Complex Games podzielili się trailerem, na którym możemy przyjrzeć się bliżej temu, co nadejdzie wraz z premierą dodatku.

Nowe jednostki w Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters

Motywem przewodnim DLC Execution Force są elitarne oddziały Officio Assassinorum, zdolne do likwidacji celów wysokiego priorytetu z chirurgiczną precyzją. Dzięki temu gracze będą mogli przejąć kontrolę nad czterema zupełnie nowymi grywalnymi jednostkami.