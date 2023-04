Wyczekiwany dodatek do Warframe z datą premiery. Zwiastun The Duviri Paradox

Przedstawiciele studia Digital Extremes ujawnili datę premiery wyczekiwanego dodatku The Duviri Paradox do gry Warframe.

Mamy to! Przedstawiciele studia Digital Extremes ujawnili datę premiery wyczekiwanego rozszerzenia The Duviri Paradox do gry Warframe . Rozszerzenie zadebiutuje 26 kwietnia bieżącego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4/5, Xbox One/Series X/S i Nintendo Switch.

Warframe: The Duviri Paradox z datą premiery